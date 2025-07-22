Fenerbahçe'nin rakibi transfer bombasını patlattı

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Fenerbahçe'nin rakibi transfer bombasını patlattı

Hollanda ekibi Feyenoord, Gent'in stoperi Tsuyoshi Watanabe'yi 9 milyon euroya kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turundaki rakibi Feyeboord, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Hollanda ekibi, Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown'un eski takım arkadaşı Tsuyoshi Watanabe'yi kadrosuna kattı.

Feyenoord, 28 yaşındaki Japon stoperin transferi için Gent'e 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki ilk maç 5-6 Ağustos'ta Hollanda'da oynanacak.

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