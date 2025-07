Fenerbahçe'nin rakibi transfer bombasını patlattı

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turundaki rakibi Feyeboord, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Hollanda ekibi, Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown'un eski takım arkadaşı Tsuyoshi Watanabe'yi kadrosuna kattı.

???????????? Tsuyoshi Watanabe, undergoing medical tests today as new Feyenoord player from Gent.



€9m package deal agreed and here we go. pic.twitter.com/sLYYRRLVSu