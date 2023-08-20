Fenerbahçe'nin rakibi Twente hata yapmadı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'n play-off turundaki rakibi olan Twente, ligin 2. haftasında PEC Zwolle'yi ağırladı.



Mücadeleyi ev sahibi Twente 3-1 kazandı.



Twente'ye galibiyeti getiren golleri Michal Sadilek, Sem Steijn veJasper Schendelaar (kendi kalesine) kaydetti.



PEC Zwolle'nin tek golünü ise Ferdy Druijf kaydetti.



Bu sonuçla birlikte 2'de 2 yapan Twente, 6 puanla ligde 1. sıraya yükseldi.