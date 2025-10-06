Fenerbahçe'nin rakibinde büyük şok: Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında Almanya'nın Stuttgart ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda 23 Ekim'de oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak.

Stuttgart'ın önemli oyuncularından Ermedin Demirovic'in sakatlandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Boşnak futbolcunun ayak bileğinde kırık tespit edildiği aktarıldı.

Demirovic'in sahalardan ne kadar uzak kalacağına dair ise bilgi verilmedi.

27 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon takımının tüm maçlarında forma giymişti. Demirovic 10 resmi maçta, 5 gol ve 1 asiste imza attı.