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Fransızlar Kadıköy için cehennem dedi

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Fenerbahçe mücadelesi öncesi flaş bir gönderme yaptı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 18:33
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Fenerbahçe'nin rakibinin hocası Bruno Genesio: "Bizi cehennem bekliyor!"

Fransızlar Kadıköy için cehennem dedi
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Genesio, "Bu maç sizin için gerçek bir sınav mı?" şeklinde gelen soruya, "Bu, takımın ilerlemesinde ek bir adım. İyi takımlara karşı çok iyi deplasman maçları oynayabileceğimizi gösterdik. Takımımdan beklediğim şey, oyunumuzu oynamaya devam etmek." diye cevap verdi.

"BİZİ BİR CEHENNEM BEKLİYOR"

"Tüm Avrupa kupası maçları heyecan verici. Bunlar her alanda seviyemizi yükseltmemiz gereken maçlar" diyen Fransız teknik adam, daha önce Türkiye'ye rakip olarak gelmesi ve atmosferin sorulması üzerine, "Evet, Türkiye'de atmosfer çok ateşli.  Bizi bir cehennem bekliyor. Türkiye'de, Beşiktaş'ta atmosfer çok ateşliydi. Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçı oynamıştık. Bunlar güzel anılar. Çok ateşli bir taraftar kitlesi var ama aynı zamanda saygılılar. Tribünlerde olanlara değil, sahada oyunumuza odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

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