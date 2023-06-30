Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. İlk maç pazar günü

İsmail Kartallı Fenerbahçe sahaya iniyor.

Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. İlk maç pazar günü

Editör: Fatma Demirkaya

Fenerbahçe, 2023-24 sezonu hazırlıklarına 2 Temmuz Pazar günü başlıyor.

Sarı - Lacivertli ekip teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2 Temmuz Pazar günü top başı yapacak.

Milli takımlarına giden oyuncular ise 5 Temmuz tarihinde takımla birlikte antrenmana çıkacak.

Sağlık kontrollerinin ardından 8 Temmuz Cumartesi gününe kadar İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek Fenerbahçe, 9-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'ya gidecek.

Petersburg şehrinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılacak sarı-lacivertlilerin, maç programı şöyle:

İŞTE FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ:

9 Temmuz:

19.30 Zenit-Fenerbahçe

12 Temmuz:

19.30 Fenerbahçe-Kızılyıldız

15 Temmuz:

14.00 Neftchi PFK-Fenerbahçe

Fenerbahçe, son maçın ardından İstanbul'a dönerek çalışmalarına devam edecek.

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