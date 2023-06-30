Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. İlk maç pazar günü

Editör: Fatma Demirkaya
Fenerbahçe, 2023-24 sezonu hazırlıklarına 2 Temmuz Pazar günü başlıyor.
Sarı - Lacivertli ekip teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2 Temmuz Pazar günü top başı yapacak.
Milli takımlarına giden oyuncular ise 5 Temmuz tarihinde takımla birlikte antrenmana çıkacak.
Sağlık kontrollerinin ardından 8 Temmuz Cumartesi gününe kadar İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek Fenerbahçe, 9-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'ya gidecek.
Petersburg şehrinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılacak sarı-lacivertlilerin, maç programı şöyle:
İŞTE FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ:
9 Temmuz:
19.30 Zenit-Fenerbahçe
12 Temmuz:
19.30 Fenerbahçe-Kızılyıldız
15 Temmuz:
14.00 Neftchi PFK-Fenerbahçe
Fenerbahçe, son maçın ardından İstanbul'a dönerek çalışmalarına devam edecek.