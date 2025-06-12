Fenerbahçe’nin rekor transferi o takımda da tutunamadı

Fenerbahçe’nin 15 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, performans yetersizliği sonrası MLS ekiplerinden Los Angeles FC’ye kiralanmıştı. Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıklayan LAFC, Cengiz Ünder’in Fenerbahçe’ye döneceğini açıkladı.

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda mücadele edecek olan Los Angeles FC, Javairo Dilrosun'u kiralık olarak kadrosuna duyururken, Cengiz Ünder için de bir açıklama yaptı.

Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye geri döneceği ve ondan boşalan kontenjanın Dilrosun transferi için kullanılacağı ifade edildi.

Cengiz Ünder, Los Angeles FC formasıyla çıktığı 15 karşılaşmada 2 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe 2023 yazında kulüp rekor transfer bedeli kırarak Cengiz Ünder’i 15 milyon euro karşılığında Marsilya’dan transfer etmişti. Fenerbahçe’de Cengiz Ünder’e ait rekor bedel geçen yaz döneminde 19,5 milyon euro ödenen En-Nesyri ile egale edilmişti.