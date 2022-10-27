﻿Jesus'u hiç böyle görmediniz: İnanılmaz fotoğraflar

Avrupa Ligi B Grubu beşinci maçında Rennes’i konuk eden Fenerbahçe, maça kötü başladı.

3. dakikada Gouiri, 16. dakikada Terrier, 30. dakikada da yine Gouri ile konuk takım 3-0 öne geçti.

İlk yarı bitmeden Enner Valencia durumu 3-1 yaptı.

İkinci yarıda ise Fenerbahçe fırtınası esti. Teknik direktör Jorge Jesus üst üste değişiklikler yaparak oyunun gidişini değiştirdi. 82. dakikada Zajc frikikten farkı bire indirdi. 88'de ise Emre Mor maçın skorunu ilan etti: 3-3.

Özellikle ikinci yarıda teknik direktör Jorge Jesus büyük heyecan yaşadı ve ortaya işte bu fotoğraflar çıktı: