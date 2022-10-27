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Jesus'tan şaşırtan onbir

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Rennes maçına sürpriz bir onbir sürme kararı aldı

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 19:24
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Fenerbahçe'nin Rennes onbiri belli oldu

Jesus'tan şaşırtan onbir
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında Fenerbahçe ile Rennes arasında oynanacak maçın  takım kadroları belli oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus yine kadroda değişiklik yaptı.

Maçın hakem ve takım kadroları şöyle: 

Hakemler: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic (Sırbistan)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Osayi-Samuel, Arao, Crespo, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Valencia, Pedro

Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud, Tait, Ugochukwu, Terrier, Majer, Gouiri

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