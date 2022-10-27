Jesus'tan şaşırtan onbir

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında Fenerbahçe ile Rennes arasında oynanacak maçın takım kadroları belli oldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus yine kadroda değişiklik yaptı.
Maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Hakemler: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic (Sırbistan)
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Osayi-Samuel, Arao, Crespo, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Valencia, Pedro
Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud, Tait, Ugochukwu, Terrier, Majer, Gouiri
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