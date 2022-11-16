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Arda Güler de ona kalbini bıraktı! Arina Fedorovtseva: Evlenme teklifleri alıyorum

Fenerbahçe Opet'in Rus voleybolcusu Arina Fedorovtseva, hem başarısıyla hem de güzelliği ile ilgi çekerken, Rus basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. 18 yaşındaki Arina'nın paylaşımlarına Arda Güler'in de ilgi gösterdiği görüldü

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 04:59
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Fenerbahçe'nin Rus voleybolcusu Arina'dan flaş Galatasaray açıklaması

Arda Güler de ona kalbini bıraktı! Arina Fedorovtseva: Evlenme teklifleri alıyorum
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Fenerbahçe Opet'in 18 yaşındaki Rus voleybolcusu Arina Fedorovtseva, hem başarısı, hem de güzelliği ile dikkat çekerken, yaptığı sosyal medya paylaşımlarına da büyük ilgi gösteriliyor.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'le sosyal medyada takipleştikleri görülen Arina, çok sayıda evlenme teklifi aldığını söyledi.

Arda Güler'in son paylaşımlara kalp bırakması dikkat çekerken, genç voleybolcu Rus basınına Türkiye'deki hayatı ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte o açıklamalardan öne çıkan bölümler:

- Fenerbahçe bölgesindeki insanların kulüplerini ne kadar fanatik bir şekilde desteklediklerini anlamalısınız. Onlar için hayat bu. Ve sadece futbol ilgi çekici diye bir şey yok: basketbol, voleybol, bazı bireysel sporlar. Onlar tüm Fenerbahçe hattının taraftarı.

- Gelişebileceğim, potansiyelimi ortaya çıkarabileceğim ve büyüyebileceğim bir kulübe girmek önemliydi. Bunun için en iyi seçeneğin Fenerbahçe olduğuna inandım. Başta İstanbul hakkında hiçbir fikrim bile yoktu. En iyi kulübe gittim, şehre değil. Antreman sisteminin çok iyi organize edildiğini biliyordum ama gerisini hiç düşünmedim. 

- Ali Koç'la süper kupadan sonra öğle yemeği yedik. Geldi, tüm takımla konuştu. Kendini farklı bir konuma koymuyor, kulübün bir parçası olarak görüyor. ileme karşı da çok sıcaktı. Fenerbahçe'ye transferimden önce, ailemle konuştu. İstanbul'a gitmem gerektiğine ikna etmek için özel olarak Kazan'a uçtular. Ve onunla konuşmam, Fenerbahçe'ye transferimde karar vermenin faktörlerinden biri haline geldi.

- Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki gerilim korkunç. Kulübümün renkleri sarı-lacivert, onlarınki sarı-kırmızı. Gerilimin boyutunu anlamanız için, Fenerbahçe'de kırmızı şeyler giymeniz önerilmez.

- Pembe, kırmızıya alternatif olarak hayatıma girdi. Her zaman en sevdiğim renk kırmızı olmuştur. Diş fırçası, hoparlör, mum ne olursa olsun gözüm hep kırmızıya takılırdı. Ama burada olamaz. çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Kırmızı da Galatasaray'dır. İşte alternatif ise pembe. Pembenin birçok tonu var ama beni hiç rahatsız etmiyor. Aksine, pembeye çok alıştım, benim tarzım oldu. Ve tesadüfen son zamanlarda bir trend haline geldi. 

- İstanbul'a geldiğimden itibaren evlenme teklifleri alıyorum. Sık sık güzel olduğumu yazıyorlar ve kahve içmeyi teklif ediyorlar. Çok fazla ilgi var ve benim yerimde olan birinin bununla başa çıkması zor. Ama en başından beri neden İstanbul'a gittiğimi kesin olarak anladım ve sadece buna odaklandım.

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