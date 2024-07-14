Fenerbahçe'nin sağ koluna 500 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiası

Geçtiğimiz günlerde yapılan anlaşmayla Fenerbahçe Futbol A Takımı’nın sağ kol sponsoru olan Alpet'in sahibi Zeren Holding hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Zeren Holding'in yöneticisi Mustafa Yiğit Zeren, Türkiye Petrolleri'ni satın alırken Rus Bankası'ndan toplamda 20 milyar TL kredi çektiği ancak kredi ödemelerini yapmadığı iddia ediliyor.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Moskova Kredi Bankası, kredi borçlarını alamadığı için Rus firması Akida'ya alacaklarını devretti. Akida da Zeren'in şirketinden ödeme alamayınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla başvurdu.

Rus firmasının iddiasına göre, Zeren'in ortağı olduğu Mostrade adlı şirketin çektiği kredi 53 milyar 200 milyon Ruble tutarında. Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası Ticari Tahkimi'ne başvuruldu. Mostrade aleyhine ihtiyati haciz ve tedbir kararları alındı.

Rus firması şikayetinde şu ifadeleri kullandı:

"YASA DIŞI YOLLARLA GERÇEK DIŞI İŞLEMLERLE AKTARDIRLAR"

“500 milyon dolara yakın bir parayı ele geçirmiş olup, yurtdışından gelen bu parayı farklı yollar ile örgütlü bir şekilde farklı kanallara, şahsi hesaplara, akrabalarına ve arkadaşlarına yasa dışı yollarla ve gerçek dışı işlemlerle aktarmışlardır”

"Mostrade şirketinin internet sitesi olan https://www.mostrade.com/ sitesine girildiğinde de 404 kod ile sayfa bulunamadı uyarısı vermektedir.”

“AYNI ADRESTE ZEREN HOLDİNG VAR”

“Ayrıca Google üzerinden de bu işyerinin geçici olarak kapalı olduğu bilgisi bulunmaktadır. Buna karşın aynı adres içerisinde Zeren Group Yatırım Holding A.Ş. bulunduğu https://www.zerengroup.com/tr/iletisim.php web sitesi adresi üzerinden görülmektedir. Söz konusu grup içerisinde yönetici olarak Mustafa Yiğit Zeren ve akrabalarının bulunduğu görülmektedir. Mustafa Yiğit Zeren ile bir aradaki bu kişiler tesadüfen bir araya gelmiş kişiler değildir.

"500 MİLYON DOLAR BUHARLAŞTIRDILAR"

Şüphelilerin 500 milyon doların üzerinde bir parayı ödememek suretiyle, Mostrade içini boşaltmaları, bu parayı ve buna ilişkin varlıkları sahte işlemler ile kendi akrabaları, arkadaşları ve şirketlerine aktarmaları ve söz konusu bağlantılar açıkça organize bir örgüt bulunduğunu, örgütlü bir dolandırıcılık yapıldığını, örgütlü bir şekilde sahte işlemlerle 500 milyon doların buharlaştırıldığını açıkça göstermektedir”