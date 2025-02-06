Fenerbahçe'nin sakatlanan oyuncularından kötü haber!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Fenerbahçe'nin sakatlanan oyuncularından kötü haber!

Türkiye Kupası B Grubu ikinci haftasında Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanan Carlos, Djiku ve Yusuf’un sakatlıklarıyla ilgili açıklama yapıldı

Fenerbahçe, Türkiye Kupası B Grubu ikinci haftasında Erzurumspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Diego Carlos’ta sağ diz iç yan bağ yaralanması, Alexander Djiku’da sağ uyluk arka adale yaralanması, Yusuf Akçiçek’te ise sol diz yumuşak doku yaralanması tespit edildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli ekipten 3 futbolcunun sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

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Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın dün akşam Erzurumspor FK ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın Acibadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde; Diego Carlos’ta sağ diz iç yan bağ, Alexander Djiku’da sağ uyluk arka adale, Yusuf Akçiçek’te ise sol diz yumuşak doku yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Djiku 2 hafta Diego Carlos 1 ay Yusuf Akçicek ise 10 gün sahalardan uzak kalacak.

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