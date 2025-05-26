Fenerbahçe'nin şampiyon yıldızından Uşak'a selam: 'Menemen yiyip çay içeceğim'

THY EuroLeague Finali'nde Monaco'yu yenerek ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olan Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk kutlamaları devam ediyor.

Sarı lacivertli takımın Kanadalı pivotu Khem Birch, maç sonu açıklamalarıyla sosyal medyada gündem oldu.

EurohoopsTR muhabirinin "Şampiyonluğu Uşak'ta kutlayacağını duydum" sözlerine gülerek yanıt veren Birch, "Evet, kesinlikle. Menemen yiyip çay içeceğim. Uşak'a selam olsun" dedi.

???? "Uşak'ta menemen yiyip çay içeceğim"



???? Khem Birch, EuroLeague şampiyonluğunu Avrupa'da oynadığı ilk şehir olan Uşak'ta kutlamayı planlıyor!



(by @bugrauzar24) pic.twitter.com/RdsXOh2zkU — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) May 26, 2025

Birch 2015-16 sezonunda Uşak Sportif Faaliyetler forması giymişti.