Fenerbahçe'nin şampiyon yıldızından Uşak'a selam: 'Menemen yiyip çay içeceğim'

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin şampiyon yıldızından Uşak'a selam: 'Menemen yiyip çay içeceğim'

Fenerbahçe Beko'nun Kanadalı pivotu Khem Birch, EuroLeague şampiyonluğunun ardından kutlamalar için Uşak'a gideceğini ve menemen yiyeceğini söyledi.

THY EuroLeague Finali'nde Monaco'yu yenerek ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olan Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk kutlamaları devam ediyor.

Sarı lacivertli takımın Kanadalı pivotu Khem Birch, maç sonu açıklamalarıyla sosyal medyada gündem oldu.

EurohoopsTR muhabirinin "Şampiyonluğu Uşak'ta kutlayacağını duydum" sözlerine gülerek yanıt veren Birch, "Evet, kesinlikle. Menemen yiyip çay içeceğim. Uşak'a selam olsun" dedi.

Birch 2015-16 sezonunda Uşak Sportif Faaliyetler forması giymişti.

Son Haberler
Boykotun bedeli ağır oldu: EspressoLab cirosunda sert düşüş!
Boykotun bedeli ağır oldu: EspressoLab cirosunda sert düşüş!
Filistin için 24 saat canlı Yayın: 60 gazeteci ses olacak!
Filistin için 24 saat canlı Yayın: 60 gazeteci ses olacak!
Okul müdürü kansere yenik düştü
Okul müdürü kansere yenik düştü
Fenerbahçe resmen açıklamadan transferi belli etti
Fenerbahçe resmen açıklamadan transferi belli etti
Barbi ile Hürrem Sultan'ı Türk yapmak istemişler
Barbi ile Hürrem Sultan'ı Türk yapmak istemişler