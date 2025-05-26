Fenerbahçe'nin şampiyon yıldızından Uşak'a selam: 'Menemen yiyip çay içeceğim'

THY EuroLeague Finali'nde Monaco'yu yenerek ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olan Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk kutlamaları devam ediyor.
Sarı lacivertli takımın Kanadalı pivotu Khem Birch, maç sonu açıklamalarıyla sosyal medyada gündem oldu.
EurohoopsTR muhabirinin "Şampiyonluğu Uşak'ta kutlayacağını duydum" sözlerine gülerek yanıt veren Birch, "Evet, kesinlikle. Menemen yiyip çay içeceğim. Uşak'a selam olsun" dedi.
???? "Uşak'ta menemen yiyip çay içeceğim"— Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) May 26, 2025
???? Khem Birch, EuroLeague şampiyonluğunu Avrupa'da oynadığı ilk şehir olan Uşak'ta kutlamayı planlıyor!
(by @bugrauzar24) pic.twitter.com/RdsXOh2zkU
Birch 2015-16 sezonunda Uşak Sportif Faaliyetler forması giymişti.