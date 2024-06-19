Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Süper Ligi 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Lugano oldu.

Süper Lig'de sezonu 99 puanla 2. bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlamaya hak kazanan Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.

UEFA'nın İsviçre Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonucunda sarı-lacivertliler İsviçre ekibi Lugano ile eşleşti.

Eşleşmelerin ilk maçları 23/24 Temmuz'da rövanş maçları ise 30/31 Temmuz'da oynanacak Fenerbahçe ilk maça deplasmanda çıkacak.

Sarı-lacivertliler Lugano'yu elese bile Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için 3. ön eleme turu ve play-off turunu da geçmesi gerekiyor.

2. ön eleme turundaki diğer eşleşmeler ise şöyle:

Ludogorets / Dinamo Batumi - Dinamo Minsk / Pyunik
APOEL FC - Ordabasy / Petrocub
Ferençvaroş - New Saints / Decic
PAOK - Borac Banja Luka / Egnatia
Bodo Glimt - RFS / Larne
Malmö - Klaskvik / Differdange
Vikingur / Shamrock Rovers - Sparta Prag
Ballkani / Santa Coloma - Midtjylland
F. Tallinn / Celje - S. Bratislava / Struga
Panevezys / HJK - J. Bialystok
H.Spartans / Lincoln RI - Qarabağ
Virtus / FCSB - Maccabi Tel Aviv
Dinamo Kiev / Partizan

İlgili Haberler
UEFA'dan Halil Umut Meler kararı
UEFA'dan Halil Umut Meler kararı
Arda Güler dünyanın dilinde Avrupa'da manşetlerde. Bakın ne isim taktılar?
Son Haberler
75 binlik nüfus 1 milyona dayandı. Bayramda doldu taştı Gündem
75 binlik nüfus 1 milyona dayandı. Bayramda doldu taştı
Şeyma Subaşı viral oldu Magazin
Şeyma Subaşı viral oldu
Ev kiralamak isteyenler dikkat. Bu tuzağa sakın düşmeyin Ekonomi
Ev kiralamak isteyenler dikkat. Bu tuzağa sakın düşmeyin
Flaş... Flaş... İsrail Lübnan'ı vurdu Dünya
Flaş... Flaş... İsrail Lübnan'ı vurdu
Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran alçakların ifadeleri ortaya çıktı: ‘Ben Mesih’im’ dedi Gündem
Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran alçakların ifadeleri ortaya çıktı: ‘Ben Mesih’im’ dedi
Ağız kokusuna bilimsel çözüm Sağlık
Ağız kokusuna bilimsel çözüm