Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Süper Lig'de sezonu 99 puanla 2. bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlamaya hak kazanan Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.
UEFA'nın İsviçre Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonucunda sarı-lacivertliler İsviçre ekibi Lugano ile eşleşti.
Eşleşmelerin ilk maçları 23/24 Temmuz'da rövanş maçları ise 30/31 Temmuz'da oynanacak Fenerbahçe ilk maça deplasmanda çıkacak.
Sarı-lacivertliler Lugano'yu elese bile Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için 3. ön eleme turu ve play-off turunu da geçmesi gerekiyor.
2. ön eleme turundaki diğer eşleşmeler ise şöyle:
Ludogorets / Dinamo Batumi - Dinamo Minsk / Pyunik
APOEL FC - Ordabasy / Petrocub
Ferençvaroş - New Saints / Decic
PAOK - Borac Banja Luka / Egnatia
Bodo Glimt - RFS / Larne
Malmö - Klaskvik / Differdange
Vikingur / Shamrock Rovers - Sparta Prag
Ballkani / Santa Coloma - Midtjylland
F. Tallinn / Celje - S. Bratislava / Struga
Panevezys / HJK - J. Bialystok
H.Spartans / Lincoln RI - Qarabağ
Virtus / FCSB - Maccabi Tel Aviv
Dinamo Kiev / Partizan