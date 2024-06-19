Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Süper Lig'de sezonu 99 puanla 2. bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlamaya hak kazanan Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.

UEFA'nın İsviçre Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonucunda sarı-lacivertliler İsviçre ekibi Lugano ile eşleşti.

Eşleşmelerin ilk maçları 23/24 Temmuz'da rövanş maçları ise 30/31 Temmuz'da oynanacak Fenerbahçe ilk maça deplasmanda çıkacak.

Sarı-lacivertliler Lugano'yu elese bile Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için 3. ön eleme turu ve play-off turunu da geçmesi gerekiyor.

2. ön eleme turundaki diğer eşleşmeler ise şöyle:

Ludogorets / Dinamo Batumi - Dinamo Minsk / Pyunik

APOEL FC - Ordabasy / Petrocub

Ferençvaroş - New Saints / Decic

PAOK - Borac Banja Luka / Egnatia

Bodo Glimt - RFS / Larne

Malmö - Klaskvik / Differdange

Vikingur / Shamrock Rovers - Sparta Prag

Ballkani / Santa Coloma - Midtjylland

F. Tallinn / Celje - S. Bratislava / Struga

Panevezys / HJK - J. Bialystok

H.Spartans / Lincoln RI - Qarabağ

Virtus / FCSB - Maccabi Tel Aviv

Dinamo Kiev / Partizan