Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi'ndeki son engeli belli oldu!

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu kura çekimi bugün TSİ 13:00'te İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.

FENERBAHÇE’NİN PLAY OFF’TAKİ MUHTEMEL RAKİBİ

Fenerbahçe’nin muhtemel rakibi belli oldu. Buna göre; Sarı Lacivertliler Feyenoord’u elemesi halinde Nice-Benfica eşleşmesinin galibiyle Şampiyonlar Ligi Play Off Turu’nda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe turu geçerse Play Off'ta ilk maçı evinde oynayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi Play Off ilk maçları 19/20 Ağustos’ta rövanş karşılaşmaları ise 26/27 Ağustos’ta oynanacak.