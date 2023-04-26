Fenerbahçe'nin şampiyonluğu böyle geldi

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 3-0'la geçerek şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding'in kaptanı Olcay Çakır Turgut, "Kupayı kazandığımız için çok mutluyuz" dedi.

Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA'nın sorularını yanıtlayan Olcay, son 10 günde üst üste maçlar oynadıklarını ve çok zorlu bir süreçten başarıyla çıktıklarını belirtti.

Çok mutlu olduklarını vurgulayan Olcay, "Ev sahibi avantajımız yoktu ama bu seriyi 3-0 tamamladık ve kupayı taraftarımızın önünde aldık. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ülker Stadı'nda dün Avrupa Kupası'nı kaldırdıklarının hatırlatılması üzerine ise 29 yaşındaki oyuncu şunları aktardı:

"Kadıköy'de taraftarların önünde olmak çok güzel bir duyguydu. Fenerbahçe her branşa yatırım yapan ve büyük başarılar elde etmeye çalışan bir kulüp. Senelerdir bu başarının ucundan dönüyorduk ve hiç vazgeçmedik. Bu da sonuç verdi. Bizi destekleyen başkanımıza teşekkür ederiz. Kupayı kulübümüze getirdiğimiz için çok mutluyuz."