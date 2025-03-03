Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışındaki avantajını açıkladılar: Bize İtalyan usulü olarak yansıyor

Fenerbahçe Süper Lig’in 26. haftasında Antalyaspor’u 3-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Mert Müldür, Tadic ve En Nesyri kaydetti.i Fenerbahçe böylece Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada rakibi ile arasındaki puan farkını 4’e indirdi.

Spor yazarları maç sonrası yaptıkları değerlendirmelerde Galatasaray’ın yaşadığı puan kaybına dikkat çekerek Fenerbahçe’nin yarıştaki avantajını açıkladı. Yapılan yorumlarda Fenerbahçe’nin kazanma kültürüne vurgu yaptı.

Fenerbahçe’nin Antalyaspor galibiyeti ile ilgili yapılan yorumlar şöyle:

Engin Verel (Akşam): Mourinho sezon başı geldiğinde hedefl erinin geçen sezonki kadar puan toplamak değil, şampiyonluk olduğunu söylemişti. Hiç kimse onun deneyimini ve tecrübesini küçümseyemez. Devre arası yapılan transfer hamleleriyle ve takım içi dokunuşlarla Fenerbahçe'nin performansını yukarı çekti.

Ömer Üründül (Sabah): Fenerbahçe'de yeni bir düzen oturmuş durumda. Takım genelde kontrol futbolunu elden bırakmıyor, dengeli oynuyor. Önde baskı oradaki oyuncuların yapısı itibarıyla yeterli değil. Ofansif açıdan da bölüm bölüm etkili oluyorlar. F.Bahçe'nin önemli kadrosuna rağmen hissedilen en büyük eksik, lider oyuncuydu. O da devre arasında bulundu: Skriniar.

Erman Toroğlu (Sözcü): Fenerbahçeli oyuncular çok istekli ve şevkle Antalyaspor'a karşı mücadele etmeye başladılar. Sonucu da ilk yarıdan aldılar. Arkadan gelenin bir avantajı vardır. Öndeki kazandıkça rahatlar ama arkadaki kazandıkça öndeki arkaya bakarsa tökezler. Öndekinin hiç arkaya bakmadan takır takır top oynayıp kazanması lazım ki arkadakinin morali bozulsun. Ama şu andaki görüntüde morali bozulan Galatasaray gibi gözüküyor. Çünkü fazla arkaya bakmaya başladılar. Yöneticiler beyanat verdikçe, futbolcular da geriliyor ve arkaya bakıyor. Profesyonel yönetici o tarz demeç vermez, bilakis alttakine saygı duyduklarını söyleyip onu yumuşatırlar. Bizde nerede öyle yöneticiler, mumla arasan bulamazsın.

Gürcan Bilgiç (Fotomaç): Fenerbahçe, rakibinin kendi kaosunu yaşadığı bir günde, rüzgarı arkasına almış camiasına ikinci yarıda da baskı ile daha gollü bir galibiyet verebilirlerdi aslında. Ama Mourinho artık dengeyi, perşembe günü başka maç olduğunu, beş gollü galibiyete de üç puan verildiğini herkese telkin ediyor, en gözü kara Fenerbahçeli'yi bile "mantık" çizgisine taşıyor.

"Kazanma kültürü" dediği de bu zaten... Bize "İtalyan usulü" olarak yansıyor.

Ahmet Çakar (Sabah): Son bir aydır Fenerbahçe çok disiplinli oynuyor. Takım savunmasında çok iyiler. Türkiye'de duran toplardan gol bulma tehdidi en yüksek olan takım. Dün de böyle oldu. Yine bir duran top, Mert Müldür kafayı vurdu ve kilidi açtı. Youssef En- Nesyri, Filip Kostic, Edin Dzeko gibi birçok deneyimli oyuncu çok fedakârca oynuyor. Şunu çok rahat söyleyebiliriz ki hem oyun üstünlüğü hem de psikolojik üstünlük mutlak Fenerbahçe'de. Türk spor tarihinde hakemlerin en fazla tartışıldığı günlerde Mehmet Türkmen, iyi maç yönetti. Tamam, skor çabuk koptu, kritik pozisyon olmadı, oyuncular iyi niyetli ama Mehmet Türkmen kumaş olarak iyi bir hakem, dün de iyi bir yönetim sergiledi.