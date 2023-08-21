Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı ilk 11'i açıklandı. Yeni transferler sahada

Trendyol Süper Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe, ligin yeni ekibi Samsunspor'a konuk oluyor.
Gaziantep FK'yı ligin ilk haftasında 2-1 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ikinci maçında Maribor'u 3-0 mağlup eden Sarı Lacivertliler, Samsun'a moralli gitti.
İki takım son olarak 21 Mart 2012'de karşılaştı ve Fenerbahçe, Karadeniz ekibi karşısında 3-0 galip gelmişti.
Karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu;
Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Drongelen, Bola, Kingsley, Taylan, Ntcham, Bennaser, Fofana, Marius
Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, Fred, Cengiz, Tadic, Dzeko.
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