Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı ilk 11'i açıklandı. Yeni transferler sahada

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu.

Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı ilk 11'i açıklandı. Yeni transferler sahada

Trendyol Süper Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe, ligin yeni ekibi Samsunspor'a konuk oluyor.

Gaziantep FK'yı ligin ilk haftasında 2-1 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ikinci maçında Maribor'u 3-0 mağlup eden Sarı Lacivertliler, Samsun'a moralli gitti.

İki takım son olarak 21 Mart 2012'de karşılaştı ve Fenerbahçe, Karadeniz ekibi karşısında 3-0 galip gelmişti.

Karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu;

Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Drongelen, Bola, Kingsley, Taylan, Ntcham, Bennaser, Fofana, Marius

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, Fred, Cengiz, Tadic, Dzeko.

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