Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Ligin ikinci haftasında Samsunspor ile mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Kadroda Fred ve Cengiz Ünder de yer aldı.

Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Saat 16.30’da kalkacak uçakla Samsun’a gidecek olan sarı lacivertli takımda, yeni transferler Fred ve Cengiz Ünder de kadroda yer aldı.

Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Emre Mor, Bright Osayi-Samuel, Luan Peres, Gustavo Henrique Miguel Crespo, Miha Zajc, Serdar Dursun ve Burak Kapacak ise kafilede bulunmuyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp kadrosunda bulunan oyuncular şöyle:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Alexander Djiku, Emir Ortakaya, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Yusuf Kocatürk, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.

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