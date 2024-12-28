Fenerbahçe’nin savunmacısı Becao ameliyat oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe’nin savunmacısı Becao ameliyat oldu

Fenerbahçe’de ağır sakatlık geçiren Becao ameliyat oldu. Yıldız savunmacı ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçirdi.

Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçirdiğini açıkladı.

İşte Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama:

"Geçmiş Olsun Becão
Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Rodrigo Becão, yurt dışında ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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