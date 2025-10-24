Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin sıradaki rakibi Viktoria Plzen, Roma deplasmanında 2-1'lik sürpriz bir galibiyete imza attı.
VICTORIA PLZEN İLK YARIDA SONUCA GİTTİ
Roma Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetti. Çek temsilcisi, ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan galip ayrılmayı başardı.
Viktoria Plzen’e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Prince Adu ve 22. dakikada Cheick Souare kaydetti.
Ev sahibi Roma’nın tek golü ise 54. dakikada Paulo Dybala’nın penaltı vuruşundan geldi.
ZEKİ ÇELİK 67 DAKİKA SAHADA KALDI
Roma’da forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, maça ilk 11’de başladı ve 67 dakika forma giydi.
FENERBAHÇE KARŞISINA NAMAĞLUP ÇIKACAK
Bu sonuçla birlikte Viktoria Plzen 7 puana ulaşarak namağlup ilerleyişini sürdürdü. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Roma ise 3 puanda kaldı.
Viktoria Plzen, Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasında 6 Kasım’da Fenerbahçe’yi konuk edecek.