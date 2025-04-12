Fenerbahçe'nin, Sivasspor maçı kamp kadrosunda dört isim yok

Kaynak: İHA
Fenerbahçe'nin, Sivasspor maçı kamp kadrosunda dört isim yok

Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak müsabakanın oynanacağı şehre hareket etti.

Sarı-lacivertli kafilede tedavileri süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao'nun yanı sıra belinde ağrı hisseden Sofyan Amrabat, antrenmanda darbe alan Mert Hakan Yandaş ile Diego Carlos ve İrfan Can Eğribayat yer almadı. Altyapıda forma giyen kaleci Engin Can Biterge de Sivas'a giden kafileye alındı.

SİVASSPOR MAÇ KADROSU

"Dominik Livakovic, Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Burak Kapacak, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun."

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