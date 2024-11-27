Fenerbahçe’nin Slavia Prag maçı kadrosu belli oldu. 5 eksik var

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Fenerbahçe’nin Slavia Prag maçı kadrosu belli oldu. 5 eksik var

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı Slavia Prag maçı kadrosu belli oldu. Sarı lacivertlilerde kritik maç öncesi 5 eksik bulunuyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın kozlarını paylaşacağı Slavia Prag maçının kafilesini duyurdu.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü ile sarı kart cezalısı Rodrigo Becao, mide enfeksiyonu geçiren Sofyan Amrabat, gribe yakalanan Mert Hakan Yandaş bu maçta forma giyemeyecek.

UEFA listesinde yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da söz konusu maçın kafilesinde yer almayan diğer isimler.

Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kadrosu şöyle:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Fred, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun.

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