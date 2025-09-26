Fenerbahçe’nin sponsoru Erdoğan’ı iş adamları ile buluşturdu: Toplantıda dev şirketlerin yöneticileri de var

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fenerbahçe ile imzaladığı sponsorluk anlaşması ile gündeme gelen ABD’li şirket Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Ulukaya’nın organize ettiği toplantıda dev şirketlerin yöneticileri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Ulukaya, Konsey üyeleri ve ABD'li üst düzey şirket yöneticileriyle Türkevi'nde görüştü.

Görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

ekran-goruntusu-2025-09-26-143049.png

DÜNYACA ÜNLÜ ŞİRKET TEMSİLCİLERİ YER ALDI

Toplantıya, ABD iş dünyasının en büyük isimlerinden biri olan Coca-Cola CEO’su James Quincey, Patagonia CEO’su Ryan Gellert, NBA Başkanı Adam Silver, FedEx CEO’su Raj Subramaniam gibi isimler de katıldı. Ayrıca, GE Healthcare International CEO’su Elie Chaillot, Franklin Templeton CEO’su Jenny Johnson ve Novonesis CEO’su Ester Baiget gibi önde gelen isimler de bu toplantıya katıldı.

Dünyaca ünlü şirketler arasında yer alan Goldman Sachs, Amazon, Google ve Mastercard gibi büyük firmaların üst düzey yöneticileri de toplantıya katılarak, iş dünyasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

FENERBAHÇE’YE SPONSOR OLMUŞTU

Hamdi Ulukaya’nın sahibi olduğu yoğurt markası Chobani, Fenerbahçe ile imzaladığı sponsorluk anlaşması ile gündeme gelmişti.

Fenerbahçe Kulübü, Chobani markasıyla stat isim sponsorluğu konusunda 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5+5 yıllık anlaşmaya vardığını ve her sezon için 10 milyon avro sponsorluk geliri elde edileceğini açıklamıştı.

2025-07-fb30-2.jpg

Markayla Avrupa maçlarında giyeceği formaların göğüs sponsorluğu için de 2+3 yıllık anlaşmaya varan sarı-lacivertli kulüp, bu sezon için 4 milyon avro, gelecek sezonlarda ise Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecek şekilde minimum 4 milyon avro karşılığında anlaşıldığını duyurmuştu.

Türkiye’de bir yatırımı olmayan şirketin Fenerbahçe’ye neden sponsor olduğu uzun süre tartışma konusu olmuştu.

