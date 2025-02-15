Fenerbahçe’nin sürpriz Dzeko planı ortaya çıktı

Fenerbahçe’nin golcüsü Dzeko ilerleyen yaşına rağmen oynadığı futbolla sarı lacivertli taraftarların büyük takdirini kazandı. Teknik Direktör Mourinho’nun kadrodaki vazgeçilmezleri arasında yer alan golcü oyuncu takım liderliği ve profesyonelliği ile herkesi kendisine hayran kaldı.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 38 yaşındaki oyuncu için yönetimin sürpriz planı ortaya çıktı. Buna göre sarı lacivertli yönetim Dzeko’ya 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Ayrıca Dzeko’nun futbolu bırakması durumda takımda kalmasını isteyen yönetim golcü oyuncuya görev vermek istiyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıkan Dzeko 19 gol attı ve 5 asist yaptı.