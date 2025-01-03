Fenerbahçe’nin Talisca transferinde flaş gelişme. Al Nassr kararını değiştirdi

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Fenerbahçe’nin Talisca transferinde flaş gelişme. Al Nassr kararını değiştirdi

Fenerbahçe’ye Talisca ile ilgili sevindiren haber geldi. Al Nassr’ın Brezilyalı oyuncu konusundaki fikrini değiştirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe’nin yılan hikayesine dönen Talisca transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı oyuncunun takımı Al Nassr’ın transfer konusunda fikrini değiştirdiği öğrenildi. Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre kulübün CEO’su Majed AlJamaan daha önce 1 Ocak’a kadar yabancı oyuncuların kulüpten ayrılmasını durdurmuştu. Ancak gelinen son noktada bu fikrin değiştiği ortaya çıktı.

Değişim sürecinde olan kulüpte Talisca’nın gözden çıkarıldığı öğrenildi. Gelen son bilgilere göre, Talisca’nın gitmesi durumunda Al Nassr kadrosuna bir forvet oyuncusu alacak. Öte yandan Suudi kulübünün savunmaya da takviyeler yapması bekleniyor.

Bu sezon 19 resmi maça çıkan Anderson Talisca, 8 kez ağları salladı. 19 mücadelede toplam 1393 dakika sahada kaldı.

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