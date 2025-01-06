Fenerbahçe’nin Talisca’yı ne zaman duyuracağı ortaya çıktı

Fenerbahçe, ara transferde 1 numaralı hedefi olan Talisca için girişimlerine devam ediyor. Sarı lacivertlilerin hem Al Nassr hem de Brezilya ile anlaşma noktasına geldiği öğrenildi.

Ünlü gazeteci , Fabrizio Romano, Fenerbahçe’nin Talisca transferini ne zaman duyuracağını söyledi. Romano, transferin bu hafta duyurulmasının beklendiğini kaydetti.

30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun satın alma opsiyonu ile kiralanacağı, sonrasında ise bonservisinin alınacağı öğrenildi. Tecrübeli oyuncu son olarak Suudi Arabistan kulübü ile alacakları konusunda kriz yaşamıştı.