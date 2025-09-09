Fenerbahçe'nin Tedesco kararı sonrası İsmail Kartal'dan flaş açıklama!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör adayları arasında gösterilen İsmail Kartal, sarı lacivertli yönetimin Domenico Tedesco kararı sonrası açıklama yaparak hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

İSMAİL KARTAL: CEVAP HAKKIMI SAKLI TUTMAKTAYIM

İsmail Kartal, “Fenerbahçe’mizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde hakkımda asılsız gerçek olmayan, çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur. Fenerbahçe’mizin bir evladı olarak, seçim sürecini de düşünerek cevap hakkımı saklı tutmaktayım. Bu süreçlerden hemen sonra taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım." dedi.