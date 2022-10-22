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Jorge Jesus'tan sözleşme sorusuna cevap

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, kazanılan Başakşehir maçı sonrası konuştu.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 22:43
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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'tan maç sonu açıklamalar

Jorge Jesus'tan sözleşme sorusuna cevap
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. 


Savaşarak kazandıklarını belirten Portekizli teknik adama "Sadece savaşmadık, iyi de oynadık. Sadece Türkiye seviyesinde değil, Avrupa'nın en üst liglerinde oynanan futbol seviyesinde bir mücadele vardı." dedi.


Deneyimli teknik adam, Medipol Başakşehir iyi bir takım olduğunu söylerken "Kaliteli bir takıma karşı oynadık.  Onlar sahada neler yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlardı. Fenerbahçe, bugün çok özgüvenliydi. Maçın her anında golün gelebileceğini biliyordu oyuncularım. Savunmada çok iyiydik." diye konuştu.


Taraftarın ilgisine de değinen Jesus "Biz çok büyük bir takımız çünkü taraftarlarımız çok büyük. Bugün bize son anda galibiyeti getiren Altay'ın kurtarışıydı. O büyük bir kaleci. Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri. Taraftar, ona sevgi göstermeli. Kötü günde de taraftarımızın sevgi göstermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

RENNES MAÇI VE SÖZLEŞME HAKKINDA

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynayacakları Rennes maçını da değerlendiren Jorge Jesus, "Rennes'e karşı grubu lider bitirmek için oynayacağız. Grubu lider bitirmek önemli." dedi.


Jesus, sezon sonu bitecek olan sözleşmesiyle ilgili ise "Mayıs sonuna kadar kontratım var, bu konu hakkında konuşmak istemiyorum."

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