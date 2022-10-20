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Jorge Jesus'un istediği isim belli oldu

Sarı - Lacivertlilerde yeni bir isim transfer listesine eklendi.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 13:25
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Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus'un listesindeki sürpriz isim ortaya çıktı: Fabricio Bustos

Jorge Jesus'un istediği isim belli oldu
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Sezona Jorge Jesus yönetiminde fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, yüksek gol oranıyla taraftarını bir hayli memnun etmişti. Sarı lacivertliler bununla beraber Jesus yönetiminde, transfer çalışmalarına devam ediyor.Fenerbahçe, 3'lü defans oynamayı benimserken, orta sahayı ve forvet hattını bir hayli önemsiyor. Bu bağlamda sarı lacivertliler için en önemli pozisyonlardan biri de 'kanatlar' olmuş durumda.
Fenerbahçe'de Osayi, Ferdi Kadıoğlu, Alioski, Lincoln değerlendiriliyor. Bununla beraber Jorge Jesus'un listesinde sürpriz bir ismin daha olduğu ortaya çıktı.
Güney Amerika basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, transferde gözünü yeniden Fabricio Bustos'a dikti.
Arjantinli sağ bek, tercih edilmesi halinde sağ ön tarafta da forma giyebiliyor.

İddiaya göre Bustos, Internacional'den ayrılmak istiyor. Arjantinli yıldız, Brezilya temsilcisiyle bu sezon oldukça istikrarlı bir görüntü çizse de, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.
Internacional yetkilileri, Bustos'u göndermeye sıcak bakmasa da, oyuncu transferde bir hayli hevesli.
Fabricio Bustos, bu sezon Internacional'in en önemli isimlerinden biri oldu.
Brezilya ekibine ilk etapta kiralık transfer olan Bustos için 900-450 bin dolar ödendi ve bonservisi alındı. Bustos'un Internacional ile sözleşmesi, Aralık 2024'e dek devam ediyor.
Fabricio Bustos, bu sezon toplamda 40 maça çıkarken 2 gol 6 asist üretti.

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