Fenerbahçe'nin tepki gösterdiği Zorbay Küçük bakın kim çıktı? Babası daha da ünlü

Fenerbahçe'nin Kayseri'de Kayserispor'u 4-3 yendiği maçın bitimine saniyeler kala saha karışmıştı.

Hakem Zorbay Küçük, verdiği karara itiraz eden Mert Hakan'a peş peşe iki sarı karttan kırmızı kartı çıkarmıştı. Küçük dah sonra Fenerbahçeli Fred'e de direkt kırmızı kart göstermişti.

Sarı lacivertliler özellikle Fred'e gösterilen kırmızı karta itiraz ederken, Küçük'ün raporunda Brezilyalı futbolcunun kendisine İngilizce, “Why are you giving foul? F.cking stupid referee (Neden faul veriyorsun? Lanet aptal hakem” dediğini yazdı.

Fred'in ise Fenerbahçeli yöneticilere küfür etmediğini, sadece karara tepki gösterdiğini söylediği öğrenildi. Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK’ye sevk edilen Fred’in 3 ila 7 maç arası ceza alması gündemde. Eğer 4 ve daha fazla ceza alırsa, Süper Kupa’daki Galatasaray karşılaşmasında da oynamayacak.

Sarı lacivertli kulüp bu karara itiraz edecek.

ZORBAY KÜÇÜK KİMDİR? KİMİN OĞLUDUR?

Bu gelişmenin ardından Zorbay Küçük kimdir sorusu gündeme geldi.

18 Ekim 1992'de Adana'da doğdu.

Zorbay Küçük eski ünlü futbolcu Feyzullah Küçük'ün oğlu.

Adana Erkek Lisesi'nde okuyan Küçük, Adana Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nden mezun oldu. Hakemliğe 2010 yılında başladı. Süper Lig'deki hakemlik kariyerine 2017-2018 sezonunda oynanan Trabzonspor-Kardemir Karabükspor maçı ile başladı.

FEYZULLAH KÜÇÜK KİMDİR?

Zorbay Küçük'ün babası Feyzullah Küçük, 1981'de Adanaspor'da futbola başladı. 5 yıl sonra ise Malatyaspor'a transfer oldu.

Malatyaspor'un tarihinin en başarılı kadrosunun içindeki en önemli isimlerden biriydi.

1989-90 sezonunun sonunda takımdan ayrılıp Bakırköyspor'a geçti.

Malatyaspor yıllarında Türkiye'nin en tanınan futbolcularından olan Feyzullah Küçük, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör oldu.