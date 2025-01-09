Fenerbahçe’nin transfer etmek istediği sol bekten kötü haber geldi

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Fenerbahçe’nin transfer etmek istediği sol bekten kötü haber geldi

Fenerbahçe’nin transfer gündemine aldığı Bijöl’den kötü haber geldi. İtalyan ekibi, devre arasında oyuncusunun gitmesini kesinlikle istemiyor.

Kadrosuna 2 stoper ve 1 sol bek katmak için çalışan Fenerbahçe gündemine Udinese’den Jaka Bijol’ü aldı. Danso ile prensipte anlaştığı belirtilen Fenerbahçe, sol beki de Bijöl ile güçlendirmeyi amaçlıyordu.

Ancak İtalyan basını, sarı lacivertlilere kötü haberi verdi. Çıkan haberlere göre Udinese, ara transferde Bijöl’ü satmak istemiyor.

İtalyan ekibi, piyasa değeri 18 milyon euroyu bulan oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasına kesinlikle karşı çıkıyor.

Bijol, Udinese formasıyla bu sezon 20 maça çıktı. 25 yaşındaki Slovenyalı bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

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