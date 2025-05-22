Fenerbahçe'nin transfer ettiği iddia edilmişti! Şanlıurfaspor'dan Uchenna Ogundu açıklaması

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Fenerbahçe'nin transfer ettiği iddia edilmişti! Şanlıurfaspor'dan Uchenna Ogundu açıklaması

Fenerbahçe'nin, Şanlıurfaspor'dan kadrosuna kattığı idda edilen Uchenna Ogundu için oyuncunun kulübünden açıklama geldi. Güneydoğu ekibi, çıkan haberleri yalanladı.

Şanlıurfaspor Basın Sözcüsü ve Mali İşler Sorumlusu Mustafa Kemal Polat, Uchenna Ogundu ile ilgili açıklama yaptı.

Polat, Uchenna Ogundu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

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Mustafa Kemal Polat tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, futbolcumuz Uchenna Ogundu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddialar asılsız olup, kulübümüz ile oyuncumuz arasında bu yönde herhangi bir resmi gelişme bulunmamaktadır.

Kamuoyunun, bu tür spekülatif ve doğruluğu teyit edilmemiş haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz. Kulübümüzle ilgili bir transfer gelişmesi yaşanması durumunda, gerekli bilgilendirme yalnızca kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla yapılacaktır."

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