La Liga'nın 14. haftasında Atletico Madrid, Real Oviedo'yu Metropolitano'da konuk etti.

Karşılaşmaya Fenerbahçe'nin transfer hedefinde yer alan Alexander Sörloth damgasını vurdu.

Norveçli yıldız ilk 11'de başladığı mücadelede attığı 2 golle Atletico Madrid taraftarlarını coşturdu.

Atletico Madrid Sörloth'un golleriyle Real Oviedo karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.