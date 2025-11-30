La Liga'nın 14. haftasında Atletico Madrid, Real Oviedo'yu Metropolitano'da konuk etti.
Karşılaşmaya Fenerbahçe'nin transfer hedefinde yer alan Alexander Sörloth damgasını vurdu.
Atletico Madrid, Sörloth'un golüyle 1-0 öne geçti! ⚽️ pic.twitter.com/OwY3a5MLg3— S Sport Plus (@ssportplustr) November 29, 2025
Norveçli yıldız ilk 11'de başladığı mücadelede attığı 2 golle Atletico Madrid taraftarlarını coşturdu.
Alexander Sörloth yine sahnede! ⚽️ pic.twitter.com/8w8rzO3Frh— S Sport Plus (@ssportplustr) November 29, 2025
Atletico Madrid Sörloth'un golleriyle Real Oviedo karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.