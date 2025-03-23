Fenerbahçe’nin transfer listesi ortaya çıktı: Hepsi süper yıldız

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de, iki kritik mevki için takviye yapılması planlanıyor.

Dominik Livakovic'in satılma, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Edin Dzeko'nun ise ayrılma ihtimallerini göz önüne alan yönetim, şimdiden bu oyuncular için alternatif arayışına geçti.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre sarı lacivertliler, yeni sezonda kaleyi devralacak üst düzey bir kaleci ve hücum hattına büyük katkı sağlayacak usta bir golcü transferini kesinleştirdi.

Sezon başı kampına bu takviyelerin yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanacak.

Fenerbahçe'nin kaleci listesinde Manchester City'den Ederson ve Roma'dan Mile Svilar bulunuyor

Santrafor planında ise Leverkusen'in Çek golcüsü Patrik Schick ve Juvehtus'un Sırp yıldızı Dusan Vlahovic gibi isimler yer alıyor.

Yönetimin söz konusu futbolcular için ilk nabız yoklamalarını yaptığı ve durum değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.