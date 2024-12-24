Fenerbahçe’nin transfer planını Acun Ilıcalı açıkladı. Mourinho ile konuşup ikna ettiler

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ilk yarı sonunda lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kaldı. Sarı-lacivertliler ocak ayında takımı güçlendirmek adına çalışmalara başlarken, Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması geldi.

Ekol TV'ye konuşan Acun Ilıcalı, ara transfer dönemine dair ipucu verdi. Ilıcalı, mevcut kadroya 3 yıldız transferi yapacaklarını dile getirdi. Ilıcalı, Teknik Direktör Mourinho ile yaptıkları görüşmede Portekizli hocayı transfer konusunda ikna ettiklerini belirti. Portekizli teknik adam daha önce yönetimle yaptığı görüşmede transfere ihtiyaçları olmadığını söylemişti.

Anderson Talisca transferi için gün sayan Fenerbahçeli taraftarlar, diğer 2 futbolcunun kim olacağını merakla bekliyor. Sarı lacivertlilerde Talisca dışındaki transferlerin savunma ve forvete yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe listesindeki oyuncularla bir an önce anlaşıp transferleri en kısa sürede tamamlama amacında.