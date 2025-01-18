Fenerbahçe’nin transfer teklifine Milan’dan yanıt geldi

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Strahinja Pavlovic için Sırp futbolcunun kulübü Milan'dan açıklama geldi.

Fenerbahçe yönetimi, Pavlovic için Milan'ın kapısını çalmış ve 18 milyon euroluk teklif yapmıştı.

İtalyan ekibinin CEO'su Giorgio Furlani, Sabah Gazetesi'ne transferin detaylarıyla ilgili kısa bir açıklama yaptı.

23 yaşındaki 1.94 cm boyundaki defans oyuncusunun kendileri için değerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Furlani, sarı-lacivertli yönetimin önerdiği rakamın beklentilerinin çok altında kaldığına vurgu yaptı.

Milan'ın bu transferde kapıyı 25 milyon eurodan açtığı öğrenilirken, Fenerbahçe cephesinin kiralama formülü üzerinden görüşmeleri yürütmeyi düşündüğü ifade edildi.