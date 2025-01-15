Fenerbahçe’nin transfer teklifine yanıt geldi. Mourinho onay vermişti

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Fenerbahçe’nin transfer teklifine yanıt geldi. Mourinho onay vermişti

Ara transferde kadrosuna 2 stoper ve 1 sol bek katmak isteyen Fenerbahçe rotasını İngiltere’ye çevirdi. Sarı lacivertliler Newcastle United forması giyen Llyod Kelly için ilk teklifini verdi. İngiliz ekibi, Mourinho’nun istediği oyuncu için yanıtını iletti.

Ara transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Tuta için büyük oranda anlaşma sağladı. Brezilyalı oyuncunun İstanbul’a gelmesini bekleyen sarı lacivertliler, savunmaya bir takviye daha yapmak için girişimlere başladı.

Sarı lacivertliler, Teknik Direktör Mourinho’nun transferine onay verdiği Lloyd Kelly için ilk teklifini verdi. İngiliz basınında çıkan habere göre, Kelly’nin kulübü Newcastle United, teklifi yanıtladı. İngiliz ekibi, Fenerbahçe’den gelen ilk teklifi reddetti. Newcastle United, teklifi oyuncunun değerinin altında kaldığı için kabul etmedi. İngiliz basını, Fenerbahçe’nin Kelly’yi transfer etmek için daha yüksek bir teklif vermesi gerektiğini ifade etti.

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Newcastle United'ın Premier Lig'in finansal sürdürülebilirlik kurallarına uyduğu ancak transferde sorun yaşamamak adına bir futbolcusunun ayrılığına izin verebileceği, bu yüzden Kelly'ye gelen teklifi dinleyebilecekleri belirtildi.

Futbol kariyerine Bristol City'nin altyapısında başlayan Lloyd Kelly, sonrasında Bournemouth ve Newcastle United formalarını giydi. Kelly, bu sezon 13 maçta süre alırken bir asist kaydetti.

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