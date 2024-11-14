Fenerbahçe’nin transferde hedefi belli oldu. Rotayı İtalya’ya çevirdiler

Fenerbahçe’de gözler ara transfere çevrildi. Sarı lacivertlilerin transferdeki hedefi belli oldu. Ferdi Kadıoğlu’nun Brighton’a transferi ve Oosterwolde’nin sezonu kapatması ile sol bekte alternatif bulmakta zorlanan Fenerbahçe’de transferdeki en önemli hedef sol bek almak oldu.

Milliyet’ten Senad Ok’un haberine göre sarı lacivertliler transferde rotasını İtalya’ya çevirdi. Sportif Direktör Branco ve yönetim başlattığı çalışmalar sonucunda 2 aday belirledi. Teknik Direktör Mourinho’nun 2 adaya da onay verdiği öğrenildi.

İlk aday olan ve Lecce forması giyen Antonino Gallo 2019-2020 sezonundan beri bu kulüpte görev yapıyor. 2026’ya kadar Lecce ile sözleşmesi bulunun 24 yaşındaki futbolcu bu sezon Seria A’da 11, İtalya Kupası’nda ise 2 maçta şans bulurken, iki asistle skor katkısı vermeyi de başardı.

Diğer aday Fabiano Parisi ise Fiorentina forması giyiyor. Gallo ile aynı yaşta olan İtalyan futbolcu geçtiğimiz sezon 10 milyon euro gibi yüksek bir bedelle Fiorentina’ya transfer olmuştu. Parisi de lig ve Avrupa’da 10 maçta forma giyerken 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

Branco’nun yakın zamanda İtalya’ya giderek iki kulüp yöneticileriyle masaya oturacağı ve sıkı bir pazarlığa girişeceği vurgulandı.