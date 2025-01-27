Fenerbahçe’nin transferdeki yeni hedefi belli oldu

Diego Carlos'u açıklayan, Milan Skriniar'ı İstanbul'a getiren ve Anderson Talisca için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de sıradaki transfer belli oldu.



Sarı-lacivertliler, ara transferin kalan bölümünde sol bek transferine yoğunlaşacak. Fenerbahçe, stoper takviyesi kadar elzem olmadığı için sol bek konusunda daha ağır davranacak.



Avrupa'nın büyük liglerinde transferin kapanacağı 3 Şubat'ı da dikkate alan Fenerbahçe, fırsat transferi için de pusuda olacak.