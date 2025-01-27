Fenerbahçe’nin transferdeki yeni hedefi belli oldu

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Fenerbahçe’nin transferdeki yeni hedefi belli oldu

Ara transferde üst üste hamleler yapan Fenerbahçe’nin son hedefi ortaya çıktı. Sarı lacivertliler sol bek transferine ağırlık verecek.

Diego Carlos'u açıklayan, Milan Skriniar'ı İstanbul'a getiren ve Anderson Talisca için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de sıradaki transfer belli oldu.

Sarı-lacivertliler, ara transferin kalan bölümünde sol bek transferine yoğunlaşacak. Fenerbahçe, stoper takviyesi kadar elzem olmadığı için sol bek konusunda daha ağır davranacak.

Avrupa'nın büyük liglerinde transferin kapanacağı 3 Şubat'ı da dikkate alan Fenerbahçe, fırsat transferi için de pusuda olacak.

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