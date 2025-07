Fenerbahçe'nin transferi İstanbul'da: 'Ali Koç'un telefonu her şeyi değiştirdi...'

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı sol bek oyuncusu Archie Brown, sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

23 yaşındaki İngiliz futbolcu sarı lacivertlilerle 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı lacivertliler oyuncuya yıllık 1,5 milyon euro maaş verecek.

'GÖSTERDİĞİ TUTKU, VİZYON...'

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Archie Brown, Fenerbahçe'ye transfer sürecini şöyle anlattı:

"AC Milan ile anlaşma neredeyse tamamlanmıştı. Gitmeye hazırdım. Ama sonra, gece Fenerbahçe başkanından bir telefon aldım. Bu her şeyi değiştirdi. Gösterdiği tutku, vizyon... kararı netleştirdi. Fenerbahçe'ye gelmem gerektiğini biliyordum."

