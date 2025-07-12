Fenerbahçe'nin transferi İstanbul'da: 'Ali Koç'un telefonu her şeyi değiştirdi...'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin transferi İstanbul'da: 'Ali Koç'un telefonu her şeyi değiştirdi...'

Fenerbahçe'nin Gent'ten transfer ettiği Archie Brown, İstanbul'a geldi. İngiliz futbolcu Fenerbahçe'ye transfer sürecini de anlattı.

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı sol bek oyuncusu Archie Brown, sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

23 yaşındaki İngiliz futbolcu sarı lacivertlilerle 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı lacivertliler oyuncuya yıllık 1,5 milyon euro maaş verecek.

'GÖSTERDİĞİ TUTKU, VİZYON...'

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Archie Brown, Fenerbahçe'ye transfer sürecini şöyle anlattı:

"AC Milan ile anlaşma neredeyse tamamlanmıştı. Gitmeye hazırdım. Ama sonra, gece Fenerbahçe başkanından bir telefon aldım. Bu her şeyi değiştirdi. Gösterdiği tutku, vizyon... kararı netleştirdi. Fenerbahçe'ye gelmem gerektiğini biliyordum."

Gent ile 8 milyonu geçen bir bonservis ücreti karşılığında anlaşan Fenerbahçe, transferde Milan ile karşı karşıya gelmiş ancak oyuncu tercihini sarı lacivertlilerden yana kullanmıştı.

Transferde Fenerbahçe Milan'ı yendiTransferde Fenerbahçe Milan'ı yendi

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