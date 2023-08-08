Fenerbahçe'nin transferi Maliye Bakanlığı'na takıldı

Fenerbahçe'nin Karl Toko-Ekambi transferinde son durumu Fransız maliyesi belirleyecek.

Fenerbahçe'nin transferi Maliye Bakanlığı'na takıldı

Lyon'un, maaş bordrosu ve transfer tazminatı çerçevesinde maliyeye bağlı Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü'nü (DNCG) etkilemeye çalışmak için büyük kadar çok mücadele veriyor.

Bu ise Lyon'dan oyuncu almak isteyen kulüpleri pazarlık konusunda rahatlatıyor.

Lyon'un Haziran 2024'e kadar sözleşmeli oyuncuları Riou, Henrique, Toko-Ekambi, Koné, Kadewere, Camilo, Reine-Adélaïde için hamle yapması gerekiyor. İstenmeyenlerin ayrılması, diğerleriyle sözleşme yenilenmesi.

Ancak gitmesi planlanan oyuncuların ayrılığı DCNG baskısı yüzünden Lyon'u zor durumda bırakıyor. Ekambi için Fransız ekibi 2 milyon euro bonservis istiyor. Kamerunlu ise ayrılık için bu sezon alacağı rakamı talep ediyor.

Fenerbahçe 2 milyon euro'yu ödemeye hazır. Ekambi'ye ise 3.5 milyon euro veriyor. Eğer Ekambi o 2 milyon euro'yu koparır ve Fenerbahçe'ye gelirse sarı-lacivertliler transferi bonservis bedeli ödemeden bitirebilecek.

Şu anda Fenerbahçe, Lyon ya da Ekambi ile görüşmüyor. Ekambi ve Lyon görüşmesini bekliyor. Kaynak: Fotospor

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