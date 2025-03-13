Fenerbahçe’nin turu geçme ihtimalini hesapladılar: Kritik maç öncesi flaş tahmin

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda bu akşam Rangers'a konuk olacak. Sahasında oynadığı ilk maçı 3-1 kaybeden sarı-lacivertli ekip, rövanş maçını farklı kazanıp çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

Avrupa Ligi'nde bugün oynanacak rövanş maçlarının ardından çeyrek finale kalan 8 takım belli olacak. Maçlar öncesinde Avrupa Ligi maçları simüle edilirken Fenerbahçe'nin tur şansı ve olası çeyrek final, yarı final, final ve şampiyonluk ihtimalleri de belirlendi.

Opta verilerine göre son 16 turundaki ilk maçların ardından şampiyonluğu favorisi Lazio olurken İtalyan ekibini Roma, Lyon, Tottenham ve Manchester United takip etti.

FENERBAHÇE’NİN TURU GEÇME İHTİMALİNİ HESAPLADILAR

Yapılan hesaplamaya göre turun favorisi Rangers oldu. İskoç ekibinin turu yüzde 90,8 ihtimalle geçmesi beklenirken yarı finale çıkma ihtimali ise yüzde 25.4 olarak tahmin edildi. Rangers’ın yüzde 8,6 ihtimalle finale çıkması ve yüzde 3.4 ihtimalle şampiyon olması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin Rangers’a karşı turu geçerek çeyrek finale adını yazdırma ihtimali yüzde 9.2 olarak görüldü. Sarı lacivertlilerin yarı final şansı yüzde 3, finale çıkma şansı yüzde 1.1 ve şampiyon olma ihtimali yüzde 0.5 olduğu ön görüldü.