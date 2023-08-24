Fenerbahçe'nin Twente maçı ilk 11'i açıklandı. İsmail Kartal kararını verdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçında Hollanda temsilcisi Twente'yi Ülker Stadyumu'nda ağırlıyor.
Andy Madley'in yöneteceği maçta iki takım da son maçlarında formda bir görüntü sergiliyor.
Fenerbahçe, Maribor ve Samsunspor'u mağlup etti.
Twente ise Riga ve Zwolle'yi yendi.
Karşılaşmanın ilk 11'i de belli oldu;
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Fred, İsmail, Szymanski, Kent, Tadic, Batshuayi.
Twente: Unnerstall, Sampsted, Hilgers, Pröpper, Sadilek, Vlap, Kjolo, Rots, Regeer, Steijn, Ugalde.