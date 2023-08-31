Fenerbahçe'nin Twente maçı ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında Twente'ye konuk oluyor.
2. Tur'da Zimbru, 3. Tur'da Maribor ve son olarak da play off turunda Twente'yi geçmesi halinde Sarı Lacivertliler, Konferans Ligi'nde gruplara kalacak.
İlk maçı 5-1 kazanan Fenerbahçe, Hollanda'ya avantajlı olarak gidiyor.
Karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu;
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Becao, Oosterwolde, Fred, İsmail, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko.
Twente: Unnerstall, Sampsted, Bruns, Pröpper, Kjolo, Sadilek, Steijn, Van Wolfswinkel, Rots, Vlap, Ugalde