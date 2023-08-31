Fenerbahçe'nin Twente maçı ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında Twente'ye konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk 11'i açıklandı.

Fenerbahçe'nin Twente maçı ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında Twente'ye konuk oluyor.

2. Tur'da Zimbru, 3. Tur'da Maribor ve son olarak da play off turunda Twente'yi geçmesi halinde Sarı Lacivertliler, Konferans Ligi'nde gruplara kalacak.

İlk maçı 5-1 kazanan Fenerbahçe, Hollanda'ya avantajlı olarak gidiyor.

Karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu;

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Becao, Oosterwolde, Fred, İsmail, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko.

Twente: Unnerstall, Sampsted, Bruns, Pröpper, Kjolo, Sadilek, Steijn, Van Wolfswinkel, Rots, Vlap, Ugalde

Öne Çıkanlar
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Son Haberler
Maaşları ödenmeyen maden işçileri açlık grevine başladı Güncel
Maaşları ödenmeyen maden işçileri açlık grevine başladı
PFDK rakibini ısıran Fofana'nın cezasını kesti Spor
PFDK rakibini ısıran Fofana'nın cezasını kesti
Mansur Yavaş’ın ardından CHP’de bir belediye başkanı daha adaylığını açıkladı Güncel
Mansur Yavaş’ın ardından CHP’de bir belediye başkanı daha adaylığını açıkladı
Cami lojmanında yangın: İmamın annesi öldü Güncel
Cami lojmanında yangın: İmamın annesi öldü
Kayaların arasına sıkışan keçi için seferber oldular Yaşam
Kayaların arasına sıkışan keçi için seferber oldular
Bakan Şimşek’ten ‘rezerv satışı’ ve ‘kura müdahale’ açıklaması Ekonomi
Bakan Şimşek’ten ‘rezerv satışı’ ve ‘kura müdahale’ açıklaması