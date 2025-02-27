Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibini oran vererek açıkladılar

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Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibini oran vererek açıkladılar

Ünlü futbola veri sitesi Football Meets Data çarpıcı bir simülasyon paylaştı. Buna göre Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers’ı elemesi durumunda çeyrek finalde karşılaşacağı takım belirlendi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakibi Rangers oldu. Sarı-lacivertliler bu turu geçmesi halinde ise Roma-Athletic Bilbao eşleşmesinin kazananı ile çeyrek finalde karşılaşacak. Ünlü veri sitesi Football Meets Data, Fenerbahçe'nin çeyrek final eşleşmesiyle ilgili bir tahmini açıkladı.

Dünyaca ünlü veri sitesi Football Meets Data, çeyrek finalde yüzde 32 olasılıkla Athletic Bilbao-Fenerbahçe eşleşmesinin gerçekleşeceğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin çeyrek finalde Roma'nın rakibi olmasına verilen oran ise yüzde 27 olarak gösterildi.

Öte yandan Fenerbahçe’nin son 16 turunda Rangers’ı eleme ihtimalinin ise yüzde 70 olduğu belirtiliyor.

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