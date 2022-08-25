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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0'ın rövanşında Austria Wien karşısında gruplara kalmak istiyor. İşte ilk 11'ler...

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 19:07
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Austria Wien maçı ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
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Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Henrique, Peres, Osayi-Samuel, Crespo, İsmail Yüksek, Alioski, Rossi, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun

Austria Wien: Früchtl, Koumetia, Muehl, Handi, Martins, Ranftl, Braunöder, Fischer, Gruber, Fitz, Tabakovic

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