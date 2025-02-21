Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu

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Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turuna çıkan Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu. Sarı lacivertliler Rangers ile karşılaşacak. Fenerbahçe ilk maçı kendi sahasında oynayacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Sarı lacivertliler İskoçya'nın Rangers takımı ile eşleşti. Fenerbahçe turu geçmesi durumunda çeyrek finalde Roma-Athletic Bilbao eşleşmesinin galibi ile oynayacak. Öte yandan sarı lacivertliler çeyrek finale çıkarsa ilk maçı Kadıköy'de oynayacak.

İlk maç 6 Mart'ta, ikinci maç 13 Mart'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi’ndeki son 16 eşleşmeleri şöyle:

Fenerbahçe - Rangers
Bodo Glimt - Olympiakos
Frankfurt - Ajax
FCSB - Lyon
AZ Alkmaar - Tottenham
Real Sociedad - Manchester United
Viktoria Plzen - Lazio
Roma - Athletic Bilbao

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde finale kadar giden yol:

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