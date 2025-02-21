Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Sarı lacivertliler İskoçya'nın Rangers takımı ile eşleşti. Fenerbahçe turu geçmesi durumunda çeyrek finalde Roma-Athletic Bilbao eşleşmesinin galibi ile oynayacak. Öte yandan sarı lacivertliler çeyrek finale çıkarsa ilk maçı Kadıköy'de oynayacak.
İlk maç 6 Mart'ta, ikinci maç 13 Mart'ta oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi’ndeki son 16 eşleşmeleri şöyle:
Fenerbahçe - Rangers
Bodo Glimt - Olympiakos
Frankfurt - Ajax
FCSB - Lyon
AZ Alkmaar - Tottenham
Real Sociedad - Manchester United
Viktoria Plzen - Lazio
Roma - Athletic Bilbao
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde finale kadar giden yol: