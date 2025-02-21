Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Sarı lacivertliler İskoçya'nın Rangers takımı ile eşleşti. Fenerbahçe turu geçmesi durumunda çeyrek finalde Roma-Athletic Bilbao eşleşmesinin galibi ile oynayacak. Öte yandan sarı lacivertliler çeyrek finale çıkarsa ilk maçı Kadıköy'de oynayacak.

İlk maç 6 Mart'ta, ikinci maç 13 Mart'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi’ndeki son 16 eşleşmeleri şöyle:

Fenerbahçe - Rangers

Bodo Glimt - Olympiakos

Frankfurt - Ajax

FCSB - Lyon

AZ Alkmaar - Tottenham

Real Sociedad - Manchester United

Viktoria Plzen - Lazio

Roma - Athletic Bilbao

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde finale kadar giden yol: