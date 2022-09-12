Rennes'ten flaş Fenerbahçe maçı kararı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 15 Eylül Perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Rennes takımıyla karşılaşacak.

Karşılaşma öncesi Fransız kulübü çarpıcı bir karar aldı. Karara göre maçı sadece kombine sahipleri ile misafir seyircilerin izleyebilecek.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Yüksek riskli olarak sınıflandırılan bu Avrupa Ligi maçının güvenliğinden sorumlu yetkililerle yapılan birkaç görüşmenin ardından; Stade Rennais F.C., 12 Eylül Pazartesi günü, başlangıçta planlandığı gibi, Genel Halk bilet gişesini saat 15.00'te açmama kararı aldı.

Bir önlem olarak, bilet satışları bu nedenle kapalıdır. Yaklaşık 19 bin kişi (öncelikle kombine sahiplerimiz) bu nedenle önümüzdeki Perşembe Roazhon Park'ta ağırlanacak.

Bu karar bizi üzüyor, ancak muhataplarımızın tavsiyelerini önemsemek ve futbol maçlarında yaşanabilecek aşırılıkları göz önünde bulundurarak, kulübün öncelikli hedefini karşılama konusunda sorumluluklarımız ön plana çıkıyor. En güvenli şekilde stadyumumuzda maçın izlenmesini sağlamak bizim görevimiz."