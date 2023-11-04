Acun Ilıcalı Süper Lig ekibini satın alıyor

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı için yeni kulüp iddiası gündeme geldi. Acun bu kez gözünü Yunan ekibi Atromitos'a dikti.

Beyza Damgacıoğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı Süper Lig ekibini satın alıyor

Acun Ilıcalı'nın yeni bir kulüp almaya hazırlandığı öğrenilirken lıcalı'nın Yunan ekibi Atromitos'un çoğunluk hissesini satın almak için görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.

Yunan basınında yer alan habere göre, Acun Ilıcalı'nın Yunan futboluna girmek istediği açıklandı.
PAZARLIK SÜRÜYOR
Acun Ilıcalı'nın bu doğrultuda Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Atromitos'un çoğunluk hissesi için görüşmelerde bulunduğu aktarıldı. Ünlü iş insanının yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldiği vurgulandı.
Atromitos, ligde oynadığı 9 maç sonunda topladığı 6 puanla 11. sırada yer alıyor.
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, İrlanda ekibi Shelbourne'nin de çoğunluk hissesini elinde bulunduruyor.

FENERBAHÇE ELEMİŞTİ

Fenerbahçe, 2015 yılında UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Atromitos'u deplasmanda 1-0 Kadıköy'de de 3-0 mağlup ederek elemişti.

İlgili Haberler
Ali Koç Büyükekşi'nin odasını nasıl bastı kimin kellesini aldı? Acun Ilıcalı yalvardı. Şerafettin Tilki yazdı
Acun Ilıcalı nerede kaç tane araba ve motosikleti olduğunu açıkladı
Acun Ilıcalı Serkay Tütüncü’ye kansız mı dedi? Serkay Tütüncü Acun Ilıcalı neden gündem oldu?
Acun Ilıcalı Serkay Tütüncü’ye kansız mı dedi? Serkay Tütüncü Acun Ilıcalı neden gündem oldu?
Acun Ilıcalı’nın “kansız” dediği Serkay Tütüncü’den sert yanıt
Öne Çıkanlar
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Son Haberler
Galatasaray Fenerbahçe derbisinde tribünde ilginç detay Spor
Galatasaray Fenerbahçe derbisinde tribünde ilginç detay
Aile 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman? Magazin
Aile 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu Gündem
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu
Liglerin yayıncısı değişti. Eski yayıncı parayı ödemeden kaçtı Spor
Liglerin yayıncısı değişti. Eski yayıncı parayı ödemeden kaçtı
Arka Sokaklar 648. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Magazin
Arka Sokaklar 648. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Berber fiyatları uçtu. Bu yıl 4.kez zamlandı Gündem
Berber fiyatları uçtu. Bu yıl 4.kez zamlandı
Binlerce komandodan 100. yıl tırmanışı Gündem
Binlerce komandodan 100. yıl tırmanışı