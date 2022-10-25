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Diego Rossi'den şampiyonluk sözleri

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Diego Rossi açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 19:55
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Fenerbahçe'nin Uruguaylı golcüsü Diego Rossi açıklamalarda bulundu

Diego Rossi'den şampiyonluk sözleri
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Fenerbahçe 11. haftada Başakşehir'i Uruguaylı golcüsü Diego Rossi'nin golüyle 1-0 kazandı. Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusu Bein Sports'a açıklamalarda bulundu.

İşte Diego Rossi'nin açıklamaları;

"TAKIMDA ÇOK İYİ BİR HAVA VAR"

"Son maçta takımımın 3 puan almasına yardım edebildiğim için çok mutluyum. 3 puan almak bizim için çok önemliydi."

"Zor bir maçtı ama kazanmasını bildik. Takımda çok iyi bir hava var."

"O maçta hocamızın bizden istediklerini çok iyi bir şekilde anladık. Bu şekilde gelişerek devam etmek istiyoruz."

"SON ATTIĞIM GOL ÇOK GÜZELDİ"

"Her gol farklıdır. Ama hiçbir şüphe yok ki, son attığım gol çok güzeldi."

"Kariyerimde hangi sıraya koyarım bilmiyorum ama çok güzel olmasının yanı sıra galibiyeti getiren gol olması dolayısıyla çok önemliydi. Bu nedenle çok mutluyum."

"TAKIMIMIZ HOCAMIZIN FİKİRLERİNİ ÇOK İYİ ANLADI"

"İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Takımımız, hocamızın istediği fikirleri çok iyi anladı."

"Bunları da sahaya yansıtabilmek için sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Üzerine koyarak devam etmek istiyoruz."

"HOCAMIZA ÇOK SAYGI DUYUYORUZ"

"Her zaman çalıştığınız hocalara teknik direktöre saygı duymalısınız. Her teknik direktörden öğreneceğiniz bir şey vardır.

"Biz de hocamıza çok saygı duyuyoruz, ondan çok fazla şey öğreniyoruz."

"EN ÖNEMLİ ŞEY ŞAMPİYON OLMAK"

"Bir sayı koymuyorum. Ben her yıl, bir önceki sezonun üzerine koymaya çalışıyorum. Benim için amaç sezon sonunda şampiyon olmak. En önemlisi bu."

"FENERBAHÇE'YE GELİRKEN ÇOK DÜŞÜNMEDİM"

"Fenerbahçe'ye gelirken çok düşünmedim çünkü büyük bir kulübe geldiğimi biliyordum. Burada oynamak çok güzel."

Fenerbahçe hakkında tek bir kelime sorusuna Uruguaylı yıldız "Büyüklük" cevabını verdi.

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